Риттер: НАТО ждет неизбежный раскол в течение десяти лет

Североатлантический альянс ждет неизбежный раскол в ближайшие десять лет. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«НАТО не сможет пережить еще десять лет. Когда украинский конфликт закончится поражением военного блока, вы увидите глубокий раскол в самом альянсе, а также отказ стран от совместной работы в рамках союза. Обманутые ожидания членов НАТО появятся на поверхности», — отметил эксперт.

Риттер пояснил, что причиной развала альянса может послужить самоотмена Запада, которая проявляется в введении ограничений друг против друга, росте военных расходов и отказе от диалога с людьми, связи с которыми необходимо поддерживать ради своего блага.

Ранее Скотт Риттер заявил, что западные союзники не смогут спасти Украину от поражения в конфликте с Россией. Он отметил, что российские войска уже побеждают на поле боя, несмотря на усилия западных союзников Киева по поставкам оружия.