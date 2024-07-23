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07:35, 23 июля 2024Силовые структуры

Начальника УМВД российского города задержали за предоставление информации из баз данных

В Алтайском крае задержан начальник УМВД Бийска Сергей Еганян

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Алтайском крае силовики задержали временно исполняющего обязанности начальника Межмуниципального управления МВД России по Бийску Сергея Еганяна. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

Еганян проходит обвиняемым по статье 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») УК РФ.

По версии следствия, полицейский предоставлял знакомому конфиденциальную информацию из различных региональных и федеральных банков данных систем ведомства. Через мессенджер обвиняемый отправлял товарищу сведения о некоторых россиянах.

Сергей Еганян был назначен на нынешнюю должность в июле 2023 года. В органах внутренних дел 38-летний мужчина работает с 2004 года.

Ранее в Курганской области сотрудники ФСБ возбудили дело против двух местных жителей, сливших сотни номеров клиентов сотовой связи

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