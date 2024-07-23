Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:26, 23 июля 2024Ценности

Наряд Блейк Лайвли на вечеринке оценили в сети фразой «подходит для цирка»

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Наряд американской актрисы и фотомодели Блейк Лайвли на вечеринке по случаю премьеры фильма «Дэдпул и Росомаха» оценили в сети фразой «подходит для цирка». Соответствующий материал и комментарии публикует Daily Mail.

36-летняя звезда сериала «Сплетница» предстала перед фотографами с супругом, актером Райаном Рейнольдсом, и моделью Джиджи Хадид. Так, Лайвли надела облегающее мини-платье из латекса сине-красного оттенка с цветочными деталями в виде декоративных роз. Помимо этого, звезда выбрала красные лаковые туфли на высокой шпильке. При этом она собрала волосы в высокий хвост, украсив его аксессуаром в тон.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Поклонники высказались по поводу внешнего вида актрисы в комментариях под постом. «Обычно мне нравится чувство стиля Блейк, но, по-моему, эти наряды Дэдпула, которые она носит, просто отвратительны», «Отлично подходит для цирка», «Это ужасное платье, она, должно быть, его рекламирует», «Ноги и фигура выглядят потрясающе, но мне никогда не нравился выбор одежды Блейк», — возмутились они.

В июне внешний вид 78-летней Шер оценили со словами «ходячее чудо». Для выхода в свет исполнительница выбрала стеганую укороченную куртку из кожи и блестящие брюки-карго, расшитые стразами. Ее спутник, в свою очередь, надел кожаные штаны, куртку и вязаную шапку.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Сооснователь Wildberries заявил о рейдерском захвате компании

      Названы преимущества танкового трала ТМТ-К

      Глава Секретной службы США подала в отставку из-за покушения на Трампа

      Польша закупит 150 бронеавтомобилей для защиты границы с Белоруссией

      Китай решил защитить свои тайны

      Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries

      Россиян научили копать грядки без вреда для здоровья

      Кадыров сообщил о рейдерском захвате Wildberries

      На Западе заявили о признании НАТО победы России

      На курорте Европы пообещали остановить «войны за лежаки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше