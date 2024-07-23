Наряд Блейк Лайвли на вечеринке оценили в сети фразой «подходит для цирка»

Наряд американской актрисы и фотомодели Блейк Лайвли на вечеринке по случаю премьеры фильма «Дэдпул и Росомаха» оценили в сети фразой «подходит для цирка». Соответствующий материал и комментарии публикует Daily Mail.

36-летняя звезда сериала «Сплетница» предстала перед фотографами с супругом, актером Райаном Рейнольдсом, и моделью Джиджи Хадид. Так, Лайвли надела облегающее мини-платье из латекса сине-красного оттенка с цветочными деталями в виде декоративных роз. Помимо этого, звезда выбрала красные лаковые туфли на высокой шпильке. При этом она собрала волосы в высокий хвост, украсив его аксессуаром в тон.

Поклонники высказались по поводу внешнего вида актрисы в комментариях под постом. «Обычно мне нравится чувство стиля Блейк, но, по-моему, эти наряды Дэдпула, которые она носит, просто отвратительны», «Отлично подходит для цирка», «Это ужасное платье, она, должно быть, его рекламирует», «Ноги и фигура выглядят потрясающе, но мне никогда не нравился выбор одежды Блейк», — возмутились они.

В июне внешний вид 78-летней Шер оценили со словами «ходячее чудо». Для выхода в свет исполнительница выбрала стеганую укороченную куртку из кожи и блестящие брюки-карго, расшитые стразами. Ее спутник, в свою очередь, надел кожаные штаны, куртку и вязаную шапку.