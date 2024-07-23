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12:21, 23 июля 2024Силовые структуры

Одному из первых в России осужденных за фейки об армии экс-полицейскому отменили приговор

Отменен приговор экс-полицейскому, осужденному за фейки о ВС РФ

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Мосгорсуд отменил семилетний приговор бывшему технику запасного пункта управления столичного главка МВД Сергею Клокову (Веделю) за фейки о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Клокова Даниила Бермана.

Защитник заявил, что обвинительный приговор отменили, а уголовное дело вернули прокурору. Однако пока экс-полицейский остается под стражей.

В апреле 2023 года Перовский суд Москвы приговорил экс-техника МВД к семи годам лишения свободы по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Его лишили звания капитана полиции и запретили четыре года занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах. Отмечается, что причиной возбуждения дела против Клокова стали беседы с друзьями и коллегами, во время которых он негативно высказывался о Российской армии.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией) Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии по делу о фейках.

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      Екатерина Кашурникова
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