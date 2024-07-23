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21:00, 23 июля 2024Силовые структуры

Пенсионер заколол знакомого в Москве и бросил его на дороге без одежды

В Москве пенсионер зарезал приятеля, раздел его и бросил на дороге у деревни

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве задержали 63-летнего пенсионера, который признался в расправе над 58-летним приятелем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мужское тело без одежды с ножевыми ранениями нашли 18 июля в районе 57-го километра трассы М-8 около подмосковной деревни Голыгино. Было возбуждено уголовное дело.

Как выяснили правоохранители, потерпевший поссорился со знакомым пенсионером в бытовой постройке на Иркутской улице в Москве. Последний в ходе конфликта минимум дважды ударил оппонента ножом в грудь, после чего погрузил тело в машину ВАЗ-2107, повез в Подмосковье и бросил на дороге без одежды.

Пенсионер признал вину. Следователи назначили проведение необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Казани обнаружили в квартире 80-летнего пенсионера и его 76-летнюю супругу с ножевыми ранениями.

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      Илона Палей
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