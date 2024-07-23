Певица Кеша в прозрачном топе пошла на ужин с бизнесменом

Певица Кеша в прозрачном топе пошла на ужин с бизнесменом Майклом Гилвари

Американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, в откровенном виде пошла на ужин с бизнесменом Майклом Гилвари. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

37-летняя исполнительница была замечена у итальянского ресторана Giorgi Baldi в Санта-Монике, Калифорния, США. На снимках она предстала в джинсовых шортах длины мини с тонким черным поясом, кожаных ботильонах и прозрачном кружевом топе, сквозь ткань которого виднелся бюстгальтер. Кроме того, знаменитость надела солнцезащитные очки и серебряные ожерелья.

Спутник артистки предпочел розовую футболку, оформленную пуговицами, черные брюки и бежевые кеды.

Ранее Кеша опубликовала откровенные фото в бикини со словами «горжусь своим телом».