Популярная супермодель снялась в куртке на голое тело для журнала

Популярная американская супермодель Карли Клосс снялась в откровенном наряде для журнала V. Соответствующий материал появился на сайте издания.

31-летняя манекенщица предстала перед камерой в наряде итальянского бренда Loro Piana. Она примерила темно-зеленую спортивную куртку и расстегнула на ней молнию, частично обнажив грудь без бюстгальтера.

Также знаменитость надела синие штаны и белую повязку на голову и повязала еще одну куртку на бедра. Известно, что автором данной съемки выступила австралийский фэшн-фотограф Эмма Саммертон.

Ранее в июле французская топ-модель Синди Бруна снялась топлес для журнала Elle.