Правнук Сталина нашел «виновного» в уничтожении кувалдой бюста вождя в Подмосковье

Правнук Сталина обвинил в уничтожении бюста вождя в Подмосковье Солженицына

В уничтожении памятника Иосифу Сталину в подмосковном Звенигороде виноват писатель Александр Солженицын. Об этом правнук вождя Селим Бенсаад заявил в интервью Daily Storm.

21 июля мужчина кувалдой отбил голову у бюста Сталина, а также повредил памятник Владимиру Ленину.

По словам Бенсаада, разрушивший памятник мужчина находится под влиянием идей Солженицына «из-за его лжи под названием "Архипелаг ГУЛАГ"».

Помимо этого, злоумышленник мог находиться под воздействием наркотиков и выполнял приказы украинских спецслужб, предположил правнук Сталина. «В любом случае он — неадекват», — заключил Бенсаад.

Ранее полиция установила личность разбившего памятник Сталину человека. Им оказался неназванный мужчина 1981 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»).