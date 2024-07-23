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09:55, 23 июля 2024Россия

Правнук Сталина нашел «виновного» в уничтожении кувалдой бюста вождя в Подмосковье

Правнук Сталина обвинил в уничтожении бюста вождя в Подмосковье Солженицына
Александр Солженицын

Александр Солженицын. Фото: А. Натрускин / РИА Новости

В уничтожении памятника Иосифу Сталину в подмосковном Звенигороде виноват писатель Александр Солженицын. Об этом правнук вождя Селим Бенсаад заявил в интервью Daily Storm.

21 июля мужчина кувалдой отбил голову у бюста Сталина, а также повредил памятник Владимиру Ленину.

По словам Бенсаада, разрушивший памятник мужчина находится под влиянием идей Солженицына «из-за его лжи под названием "Архипелаг ГУЛАГ"».

Помимо этого, злоумышленник мог находиться под воздействием наркотиков и выполнял приказы украинских спецслужб, предположил правнук Сталина. «В любом случае он — неадекват», — заключил Бенсаад.

Ранее полиция установила личность разбившего памятник Сталину человека. Им оказался неназванный мужчина 1981 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

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      Алан Босиков
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