Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:12, 23 июля 2024Бывший СССР

В Киеве обвинили владельца усадьбы Зеленских в незаконном сносе объекта

Прокуратура Киева: владелец усадьбы Зеленских снес объект незаконно

Фото: Telegram-канал Київська міська прокуратура

Снос исторической усадьбы мещан Зеленских в центре Киева был осуществлен незаконно, поскольку на объект был наложен арест. В неправомерном демонтаже особняка владельца усадьбы обвинила прокуратура украинской столицы.

«Несмотря на арест, подозреваемый привлек строительную фирму, сотрудникам которой предоставил указание на демонтаж здания. На технику, которой пользовались строители, наложен арест», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что 32-летнему владельцу усадьбы предъявлено обвинение по части первой статьи 388 («Умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест») Уголовного кодекса Украины.

Усадьба Зеленских была снесена 20 июля. По мнению киевской мэрии, застройщик принял это решение незаконно, потому что особняку планировалось присвоить статус объекта культурного наследия.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили, что Байден готов ударить по России ядерным оружием. Когда и почему он может пойти на это?

      Россиянин отправился на СВО взамен сына

      Генерал ВСУ рассказал о нехватке личного состава на харьковском направлении

      Власти Германии назвали одно препятствие для раскрытия дела о подрыве «Северных потоков»

      Обнаружена польза средиземноморской диеты для детей

      Находящаяся под следствием бывшая российская чиновница попросилась на СВО

      Экс-замминистра российского региона осудят за получение взятки на миллионы рублей

      Стало известно о желании врачей запретить Исмаилову проводить бои

      Пловчиха посмеялась над условиями проживания на Кубке России. В Федерации плавания ей предложили снять жилье

      На Украине уличили депутата фракции Зеленского в отдыхе в Лондоне вместо командировок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше