В Киеве обвинили владельца усадьбы Зеленских в незаконном сносе объекта

Прокуратура Киева: владелец усадьбы Зеленских снес объект незаконно

Снос исторической усадьбы мещан Зеленских в центре Киева был осуществлен незаконно, поскольку на объект был наложен арест. В неправомерном демонтаже особняка владельца усадьбы обвинила прокуратура украинской столицы.

«Несмотря на арест, подозреваемый привлек строительную фирму, сотрудникам которой предоставил указание на демонтаж здания. На технику, которой пользовались строители, наложен арест», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что 32-летнему владельцу усадьбы предъявлено обвинение по части первой статьи 388 («Умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест») Уголовного кодекса Украины.

Усадьба Зеленских была снесена 20 июля. По мнению киевской мэрии, застройщик принял это решение незаконно, потому что особняку планировалось присвоить статус объекта культурного наследия.