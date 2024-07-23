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15:01, 23 июля 2024Мир

Россия ввела санкции против бывшего министра обороны Британии

МИД: Россия ввела санкции против экс-министра обороны Великобритании Хаттона

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Россия ввела санкции против бывшего министра обороны Великобритании Джона Хаттона, запретив ему въезд в страну. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) России на своем официальном сайте.

«В рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского стоп-листа», — утверждается на сайте ведомства.

Помимо бывшего главы Минобороны, в санкционный список вошли представители британских частных компаний, занимавшихся подготовкой украинских военнослужащих, а также руководители оборонных предприятий. Кроме того, въезд в Россию был запрещен публицистам и экспертам, которые в своих материалах «выступают с антироссийских позиций».

В МИД России подчеркнули, что усилия британских бизнесменов, политиков и публицистов по изоляции России «по определению обречены на провал». Ведомство призвало Великобританию «трезво оценить ситуацию и немедленно сменить вектор в двусторонних отношениях».

В санкционный список России попал также журналист известного британского издания The Daily Telegraph Томас Шарп.

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      Елизавета Мытарева
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