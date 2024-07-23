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17:31, 23 июля 2024Забота о себе

Россиян научили копать грядки без вреда для здоровья

Травматолог Малыхин призвал делать разминку перед началом работ на даче

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Перед началом работ на даче необходимо делать разминку, рассказал травматолог Сергей Малыхин. Правильно копать грядки и делать другую физическую работу на приусадебном участке без вреда для здоровья врач научил россиян в комментарии для РИАМО.

В первую очередь доктор призвал делать разминку и растяжку, чтобы разработать суставы и разогреть мышцы. Также Малыхин посоветовал избегать резких движений при поднятии тяжестей. Причем поднимать тяжести можно только на слегка согнутых ногах и с прямой спиной. Если же есть проблемы со спиной и суставами, то для перемещения тяжестей необходимо использовать тележки.

«При выполнении однообразных и монотонных действий, таких как копание почвы или прополка грядок, нужно делать перерывы, чтобы предотвратить перегрузку мышц и суставов», — прокомментировал врач.

При работе с острыми предметами и химией необходимо пользоваться защитными средствами — перчатками, очками, масками. Кроме того, доктор посоветовал разбивать большие дела на более мелкие, чтобы равномерно распределять работу и избегать перегрузок.

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      Алиса Дмитриева
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