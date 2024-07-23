Россиян научили копать грядки без вреда для здоровья

Травматолог Малыхин призвал делать разминку перед началом работ на даче

Перед началом работ на даче необходимо делать разминку, рассказал травматолог Сергей Малыхин. Правильно копать грядки и делать другую физическую работу на приусадебном участке без вреда для здоровья врач научил россиян в комментарии для РИАМО.

В первую очередь доктор призвал делать разминку и растяжку, чтобы разработать суставы и разогреть мышцы. Также Малыхин посоветовал избегать резких движений при поднятии тяжестей. Причем поднимать тяжести можно только на слегка согнутых ногах и с прямой спиной. Если же есть проблемы со спиной и суставами, то для перемещения тяжестей необходимо использовать тележки.

«При выполнении однообразных и монотонных действий, таких как копание почвы или прополка грядок, нужно делать перерывы, чтобы предотвратить перегрузку мышц и суставов», — прокомментировал врач.

При работе с острыми предметами и химией необходимо пользоваться защитными средствами — перчатками, очками, масками. Кроме того, доктор посоветовал разбивать большие дела на более мелкие, чтобы равномерно распределять работу и избегать перегрузок.

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