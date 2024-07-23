Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 23 июля

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 23 июля, на полуострове ожидаются локальные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

Сотрудники МЧС отмечают, что в подобных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ.

Также возможны подтопления территорий, увеличение количества ДТП и нарушение транспортного сообщения. В связи с этим спасатели рекомендуют жителям и гостям Крыма соблюдать меры безопасности.

В частности, их призвали не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. Так, с 23 по 24 июля местами в регионе (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать до 23 метров в секунду.