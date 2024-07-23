Россиянам захотели платить по 100 тысяч рублей за информацию об одном нарушении

Депутат Каргинов предложил платить за данные о незаконном проживании мигрантов

Депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил выплачивать россиянам по 100 тысяч рублей за информацию о незаконном проживании мигрантов в квартирах. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам парламентария, он уже отправил соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Каргинов считает, что инициатива поможет выявить опасные для общества нелегальные миграционные сети. «Люди будут более активно сообщать о нелегалах, понимая, что их информация может принести реальную пользу, а они — получат вознаграждение», — написал он.

Политик выразил мнение, что совместными усилиями граждан и силовиков удастся создать «надежный барьер против нелегального миграционного потока».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в МВД подготовили законопроект, предлагающий выдворять мигрантов из России за нарушения по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение представителям правоохранительных органов, мелкое хулиганство, пропаганду нацизма, стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах и другие противозаконные действия.