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12:14, 23 июля 2024Россия

Россиянам захотели платить по 100 тысяч рублей за информацию об одном нарушении

Депутат Каргинов предложил платить за данные о незаконном проживании мигрантов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Депутат Госдумы Сергей Каргинов предложил выплачивать россиянам по 100 тысяч рублей за информацию о незаконном проживании мигрантов в квартирах. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам парламентария, он уже отправил соответствующее обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Каргинов считает, что инициатива поможет выявить опасные для общества нелегальные миграционные сети. «Люди будут более активно сообщать о нелегалах, понимая, что их информация может принести реальную пользу, а они — получат вознаграждение», — написал он.

Политик выразил мнение, что совместными усилиями граждан и силовиков удастся создать «надежный барьер против нелегального миграционного потока».

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ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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