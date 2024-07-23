Россияне вышли на шествие после драки курда с местным жителем

РИА: десятки жителей вышли на шествие после нападения курда на жителя Кубани

Около 60 человек вышли на шествие в Кореновске в Краснодарском крае после нападения курда на местного жителя. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По улицам города прошли от 45 до 60 молодых людей, скандируя лозунги. Акция продлилась не более 20 минут.

Недовольство россиян вызвала драка, произошедшая 21 июля. Местный житель сделал замечание курдам, громко слушавшим музыку, после чего был избит. Злоумышленника задержали, в отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России, возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» в отношении одного из участников спора, применившего силу в отношении полицейского.

