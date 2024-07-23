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08:56, 23 июля 2024Россия

Российский военкомат обжаловал решение о выплате за ранение участвовавшему в СВО мигранту

В Новосибирске военкомат обжаловал решение о выплате раненному на СВО мигранту
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Новосибирске военкомат обжаловал решение о выплате компенсации получившему ранение участнику специальной военной операции (СВО). Мужчина является мигрантом, сообщает MK.RU.

Уроженец Таджикистана участвовал в боевых действиях в составе одного из добровольческих отрядов, сформированных на территории Чечни. Из-за полученного ранения бойцу присвоили вторую группу инвалидности. При этом в выплате положенных в таких случаях трех миллионов рублей ему было отказано.

Участник СВО обратился в районный суд, который встал на его сторону. Не согласившись с решением, военкомат подал апелляционную жалобу, однако не уложился в процессуальные сроки.

Несмотря на то, что решение вступило в силу, мужчина до сих пор не может получить деньги, рассказала его адвокат. Задержка связана с тем, что сотрудник суда неверно указал данные бойца в исполнительном документе. Сколько времени может уйти на исправление опечатки в уже направленном в казначейство документе, неизвестно, отмечает издание.

Ранее в Тюменской области суд запретил матери другого участника спецоперации получить «гробовые» за сына. Во время рассмотрения дела выяснилось, что женщина не принимала участия в воспитании ребенка и вела аморальный образ жизни.

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      Алан Босиков
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