Российского семиклассника госпитализировали с пулей в ноге

В Ленобласти семиклассника госпитализировали с пулей в ноге из карьера

В деревне Разметелево Ленинградской области семиклассника госпитализировали с пулей в ноге из карьера. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, мальчик сам позвонил в скорую накануне вечером и заявил, что у него в ноге застряла пуля от пневматического оружия, якобы он находился в карьере и почувствовал острую боль.

Юного россиянина забрали в больницу, где оказали ему помощь, после чего отпустили домой. Медики зафиксировали у школьника инородное тело в правой голени и передали информацию полиции. Обстоятельства произошедшего начали устанавливать.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы из пневматического оружия по детям.