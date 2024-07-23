Собянин рассказал об очищении Москвы-реки

Собянин: за состояние Москвы-реки отвечают «Мосводосток» и «Гормост»

По случаю Дня Москвы-реки мэр столицы Сергей Собянин рассказал о работах по поддержанию чистоты водотока. Он сделал соответствующую публикацию в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, очисткой воды в Москве-реке занимается коммунальный флот «Мосводосток». В сезон навигации суда работники организации ежедневно собирают мусор и устраняют загрязнения на реке.

В свою очередь организация «Гормост» круглый год ремонтирует мосты и набережные, а также проводит гидротехнические работы на причалах водотока. Недавно был завершен ремонт причалов «Сетунь» на Воробьевской набережной и «Кутузовский» на набережной Тараса Шевченко.

За безопасность граждан отвечают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. «В акватории Москвы-реки и Химкинского водохранилища расположено 15 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная», — отметил Собянин.

Ранее река Волга в Верхнеуслонском районе Татарстана окрасилась в ярко-зеленый цвет из-за цветения водорослей. Необычные явление попало на видео.