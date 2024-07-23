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14:39, 23 июля 2024Наука и техника

Стала известна полезная нагрузка для третьего пуска ракеты Vulcan

ArsTechnica: третий пуск ракеты Vulcan пройдет со спутником ВВС США

Фото: Eric Johnson / Reuters

Третий пуск новой американской ракеты Vulcan Centaur должен состояться в конце года с экспериментальным демонстрационным спутником USSF-106 в интересах Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщает ArsTechnica.

Назначение космического аппарата — тестирование технологий спутниковой навигации следующего поколения. Запуск USSF-106 на геосинхронную орбиту должен стать первым для Vulcan Centaur, совершенным в интересах национальной безопасности США.

Условием запуска военной полезной нагрузки на носителе Vulcan Centaur до конца года называется успешный второй старт ракеты, который, как стало известно изданию от двух источников, должен состояться в районе 16 сентября.

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В июне издание SpaceNews со ссылкой на генерального директора United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сообщило, что второй запуск Vulcan Centaur состоится с массогабаритным макетом полезной нагрузки вместо грузового космического корабля Dream Chaser компании Sierra Space, который не готов к старту в сентябре.

В марте помощник министра ВВС США по космическим приобретениям и интеграции Фрэнк Калвелли заявил, что американским компаниям ULA и Blue Origin нужно масштабироваться.

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      Иван Потапов
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