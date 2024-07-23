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20:53, 23 июля 2024Моя страна

Сын россиянки выиграл миллион рублей в подаренном ею лотерейном билете

Житель Башкирии Игорь Гареев выиграл в лотерею один миллион рублей

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Владелец мини-отелей из Башкирии Игорь Гареев выиграл в лотерею один миллион рублей и поделился опытом. Соответствующую историю публикует kp.ru.

Известно, что жителю города Салават счастливый билет подарила его мать. По словам сына россиянки, в лотереях он участвовал редко и порой что-то выигрывал, однако такая крупная сумма ему досталась впервые. «Билет от мамы превзошел все ожидания», — заявил Гареев.

Кроме того, мужчина рассказал, что некоторые доставшиеся ему деньги он вложит в развитие бизнеса, а остальное потратит на отдых. «Мое главное правило по жизни — верить в себя и хорошие приметы», — заключил он.

Ранее в июле россиянин выиграл в лотерею миллионы рублей и не забрал деньги. Житель Новосибирской области купил лотерейный билет за 100 рублей и в итоге стал обладателем выигрыша в размере пяти миллионов рублей.

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      Екатерина Ештокина
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