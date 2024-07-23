Трамп раскрыл новые подробности телефонного разговора с Байденом

Трамп: Байден по телефону сказал, что мне повезло во время покушения

Экс-президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп раскрыл новые подробности телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом. Он заявил, что Трампу повезло во время покушения, рассказал экс-президент в интервью The New York Post.

«Он сказал: "Тебе повезло, что ты повернулся направо"», — отметил Трамп.

Бывший американский президент также рассказал, что после выстрела его хотели положить на носилки, но он отказался это делать.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

После покушения Трамп рассказал о телефонном звонке Байдена. Он назвал их беседу хорошей и отметил, что нынешний глава государства был «очень мил» во время общения.