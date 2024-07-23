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23:50, 23 июля 2024Россия

В Белгородской области мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

Гладков: в Белгородской области мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Краснояружском районе Белгородской области погиб мужчина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина, несмотря на наличие таблички "Опасная зона. Проход запрещен" и колючей проволоки, проник за ограждение и подорвался на взрывоопасном предмете», — говорится в публикации.

Гладков выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что все указатели установлены для безопасности граждан. «Надеюсь, вы понимаете, что ваша жизнь стократно дороже, чем любые поспешные желания», — отметил глава Белгородской области.

Ранее с 23 июля в 14 приграничных селах Белгородской области, где складывается наиболее сложная обстановка, ограничили въезд и установили контрольно-пропускные пункты.

Отмечалось, что речь идет о населенных пунктах Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский, Безымено, Горьковский, Богун-Городок, Поповка, Прилесье, Демидовка, Щетиновка, Валковский и Вергилевка.

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      Сергей Грехов
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