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16:33, 23 июля 2024Россия

В Госдуме объяснили пользу награды за сообщение о месте проживания нелегалов

Депутат Каргинов: награда за данные о проживании нелегалов поможет МВД и ФСБ

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Награда в 100 тысяч рублей, которую предложили ввести за сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах, поможет МВД и ФСБ выйти на нелегальные каналы их прибытия в Россию. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Каргинов, чьи слова приводит «Абзац».

Различные преступления, по мнению парламентария, делают не те мигранты, которые приезжают в страну по официальным каналам, так как они могут опасаться совершать противоправные поступки.

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«Это именно нелегальные, зачастую криминальные элементы, которых ввозят через границу. Этот беспредел ложится общим пятном на всех приезжих. Надо тут все быстро искоренить, выйти на те каналы, узнав, где проживают [нелегальные] мигранты. МВД и ФСБ очень быстро выйдут на человека, который занимается их перевозками», — сказал парламентарий.

Ранее Каргинов заявил, что направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести награду в 100 тысяч рублей за информацию о незаконном проживании мигрантов в квартирах. «Люди будут более активно сообщать о нелегалах, понимая, что их информация может принести реальную пользу, а они — получат вознаграждение», — написал он.

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      Никита Абрамов
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