В Госдуме объяснили пользу награды за сообщение о месте проживания нелегалов

Депутат Каргинов: награда за данные о проживании нелегалов поможет МВД и ФСБ

Награда в 100 тысяч рублей, которую предложили ввести за сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах, поможет МВД и ФСБ выйти на нелегальные каналы их прибытия в Россию. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Каргинов, чьи слова приводит «Абзац».

Различные преступления, по мнению парламентария, делают не те мигранты, которые приезжают в страну по официальным каналам, так как они могут опасаться совершать противоправные поступки.

«Это именно нелегальные, зачастую криминальные элементы, которых ввозят через границу. Этот беспредел ложится общим пятном на всех приезжих. Надо тут все быстро искоренить, выйти на те каналы, узнав, где проживают [нелегальные] мигранты. МВД и ФСБ очень быстро выйдут на человека, который занимается их перевозками», — сказал парламентарий.

Ранее Каргинов заявил, что направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести награду в 100 тысяч рублей за информацию о незаконном проживании мигрантов в квартирах. «Люди будут более активно сообщать о нелегалах, понимая, что их информация может принести реальную пользу, а они — получат вознаграждение», — написал он.