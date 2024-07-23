В Киеве подожгли объект на железной дороге

«Страна.ua»: в Киеве подожгли релейный шкаф на железной дороге

В Киеве неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, инцидент произошел в Подольском районе Киева вечером 22 июля. На опубликованном видео зафиксирован горящий релейный шкаф возле железнодорожных путей. На момент съемки на место происшествия прибыли спасатели, однако на видео они не принимали активных мер по тушению объекта.

Ранее в Одесской области неизвестные попытались устроить диверсию на железной дороге. Как рассказали правоохранители, диверсанты попытались «башмаками» опрокинуть поезд на станции Одесса-Застава.