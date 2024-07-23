В ЛНР рассказали о продвижении ВС России в Макеевке

Марочко: ВС России нанесли огневое поражение украинской армии в Макеевке

Вооруженные силы (ВС) России нанесли огневое поражение украинской армии в Макеевке и выбили противника с позиции. О продвижении Российской армии рассказал в разговоре с ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе освобождения ЛНР нашими войсками было нанесено мощное огневое поражение противнику в населенном пункте Макеевка Луганской народной республики», — заявил военный эксперт.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили на позиции на северо-западе, и добавил, что российские войска продолжают борьбу за взятие под контроль населенного пункта.

Ранее бойцы Тульского гвардейского соединения ВДВ ВС России заняли позиции ВСУ у населенного пункта Переездное в Донецкой народной республике. По сообщению Министерства обороны, в штурме также участвовали БМД-2 и танк Т-80.