В Луганске система ПВО сбила два дрона самолетного типа

Система ПВО в Луганске сбила два дрона самолетного типа

Система противовоздушной обороны (ПВО) в Луганске сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, передает РИА Новости.

«Два БПЛА самолетного типа сбиты», — указано в сообщении военной комендатуры Луганской народной республики.

Отмечалось, что звуки взрывов от работы системы ПВО в регионе звучали около 10:30 мск.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что 19 июля Вооруженные силы Украины атаковали Луганск, предположительно, ракетами ATACMS. По словам аналитика, всего было использовано три ракеты. Погибших и пострадавших нет.