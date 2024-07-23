В подконтрольной ВСУ части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров: были разрушены объекты инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области в результате взрывов были разрушены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

«Поступили сообщения о повреждении (...) объектов инфраструктуры», — говорится в публикации.

Где именно произошли взрывы и какие объекты инфраструктуры были повреждены, не уточняется.

Ранее российские войска уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ни один мирный житель при уничтожении пунктов дислокации не пострадал.