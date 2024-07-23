В России научились делать хлопок из отходов

В России появились первые предприятия по созданию хлопка из вторсырья

В Ивановской области появились первые в России предприятия по производству текстиля из вторсырья. О том, что в стране научились делать хлопок из отходов, сообщает «Российская газета».

Полный цикл производства текстильных изделий из обрезков ткани, трикотажа, ветоши и старой одежды организовали в пяти предприятиях, объединенных в экокластер «Зеленая нить». Фабрика выпускает 200 тонн пряжи в месяц, а к октябрю-ноябрю должна выйти на полную мощность — 400 тонн.

Сырье для переработки предоставляют швейные и трикотажные фабрики региона. В дело также идут ненужные хлопчатобумажные вещи, собранные в специальных контейнерах в торговых центрах. Одежду, постельное белье и другие изделия разделают на волокна, а затем превращают в пряжу.

«При использовании вторичного сырья можно получить продукцию с более низкой себестоимостью, не потеряв при этом нужные эксплуатационные свойства», — отметил руководитель ставшей инициатором создания новой фабрики компании «ЛидерТекс» Артем Потапенко.

Ранее в России предложили создать систему утилизации органического мусора. Зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган назвал этот тип отходов одним из самых опасных для планеты.