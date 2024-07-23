Сенатор Карасин: Венгрия разморозит помощь Украине в интересах своей страны

Венгрия готова разблокировать военную помощь Украине только из-за национальных интересов своей страны, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на условие разморозки средств для поддержки Киева.

«Мне кажется, [глава МИД] Петер Сийярто в данном случае руководствовался национальными интересами, интересами развития экономики Венгрии. Понятно, что венгры и некоторые другие страны не готовы жертвовать своей экономикой ради непонятных целей нынешнего киевского режима, поэтому считают целесообразным обратить на это внимание и собственного общественного мнения и заставить задуматься других европейцев», — сказал сенатор.

Во имя чего надо жертвовать собственными экономическими интересами просто непонятно, этим и характерно заявление министра иностранных дел Венгрии Григорий Карасин российский сенатор

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует выделение средств Украине из Фонда мира. Это связано с приостановкой украинской стороной транзита нефти российской компании «Лукойл». Глава венгерского МИД считает, что Киев нарушает соглашение и препятствует прокачке нефти через трубопровод «Дружба» в Венгрию и Словакию.