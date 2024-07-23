В российском городе появились гигантские ямы

В Омске появились огромные ямы после ливней

В Омске после проливного дождя появились гигантские ямы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Сообщается, что в один из провалов грунта упал бюст на Аллее олимпийских чемпионов. Другая яма образовалась в асфальте на перекрестке проспекта Мира и Нефтезаводской улицы. Под землю там ушел автомобиль. В городской мэрии уже отчитались об устранении провала.

Ранее сильный ливень превратил лестницу в подземном переходе Омска в подобие водной горки. Этим решили воспользоваться местные жители, которые начали скатываться по лестнице вниз. Тогда же из-за сильного ливня оказались затоплены магазины, а транспорт с большим трудом передвигался по улицам.