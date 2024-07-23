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19:07, 23 июля 2024Наука и техника

В США разработают новые двигатели для дронов и ракет

Компании GE и Kratos разработают новое семейство двигателей для дронов и ракет

Фото: Jason Reed / Reuters

Американские компании GE Aerospace и Kratos Defense & Security Solutions объявили о партнерстве с целью разработки нового семейства двигателей для беспилотников и крылатых ракет. Об этом сообщает Breaking Defense.

Представитель GE Aerospace Эми Гаудер отметила, что разрабатываемое семейство «небольших и доступных» двигателей имеет тягу около 360 килограмм-сил. При этом ее можно увеличить до 1300 килограмм-сил. «Мы называем его GEK800, но это масштабируемая архитектура. Таким образом, он идеально подходит для крылатых ракет», — сказала она.

Гаудер добавила, что новые двигатели также можно использовать в беспилотниках и барражирующих боеприпасах. В частности, новые силовые установки могут получить дроны, которые создают в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) в качестве ведомых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. В компании Kratos сообщили, что двигатели «почти готовы».

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В ноябре прошлого года издание The Drive писало, что перспективные дроны CCA будут в три-четыре раза дешевле истребителей F-35, которые стоят примерно 83 миллиона долларов.

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      Даниил Иринин
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