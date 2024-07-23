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08:22, 23 июля 2024Бывший СССР

В Сумской области повреждена критическая инфраструктура

Сумская ОВА сообщила о повреждении объектов критической инфраструктуры

В Сумской области Украины объекты критической инфраструктуры получили повреждения в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

Как утверждается, ВС России в ночь на 23 июля нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской городской общины. Дополнительных подробностей об объектах не сообщается, жертв в результате удара нет.

«Проводится ликвидация последствий атаки и аварийно-восстановительные работы», — сообщили в Сумской ОВА. Чиновники призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее в результате взрывов был поврежден объект энергетики в городе Конотоп Сумской области. Пострадавших в результате взрывов нет.

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      Алевтина Запольская
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