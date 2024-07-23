Nature Communications: разработана универсальная вакцина против гриппа

Ученые Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU) разработали перспективный подход к созданию универсальной вакцины против гриппа, которая обеспечивает пожизненный иммунитет. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Новая вакцинная платформа была протестирована на нечеловекообразных приматах и вызвала сильный иммунный ответ на птичий вирус гриппа H5N1. Вакцина была основана на вирусе гриппа 1918 года, который вызвал пандемию, известную как «испанка».

Исследователи вставили фрагменты вируса гриппа, которые являются мишенями для иммунной системы, в цитомегаловирус, заражающий большинство людей в течение жизни и обычно вызывающий легкие симптомы. Вирус используется в качестве вектора, способствующего развитию иммунного ответа со стороны эффекторных Т-клеток.

Этот подход не похож на обычные вакцины против гриппа, которые основаны на последних штаммах вируса, отличающихся от остальных штаммов покрывающими внешнюю оболочку белками. Эффекторные Т-клетки нацелены не на постоянно мутирующие внешние белки, а на белки, составляющие внутреннюю структуру, которая более консервативна и неизменна.

В результате шесть из 11 вакцинированных приматов пережили воздействие вируса H5N1, тогда как в контрольной группе для всех шести невакцинированных приматов инфекция оказалась летальной. Это доказывает, что внутренняя структура вируса действительно остается неизменной, несмотря на эволюцию внешних частей.

Исследователи полагают, что платформа может быть полезна против других мутирующих вирусов, включая SARS-CoV-2. Они также отметили, что иммунитет, вызванный вакциной, был достаточен для ограничения заражения и повреждения легких, защищая приматов от серьезной инфекции.