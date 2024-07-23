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13:59, 23 июля 2024Культура

Вдова Децла раскрыла детали конфликта с отцом рэпера

Вдова Децла Юлия Киселева рассказала о конфликте с отцом рэпера

Кадр: шоу «Осторожно: Собчак»

Вдова рэпера Децла спустя 5 лет после его ухода из жизни рассказала о конфликте с отцом музыканта Александром Толмацким. О разладе в семье Юлия Киселева рассказала в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

По словам женщины, рэпер часто забирал у нее сына Антония и отвозил к отцу, продюсеру Александру Толмацкому. Тот, в свою очередь, не всегда соглашался вернуть ребенка матери. На этой почве в семье случались ссоры.

«Я точно помню, что когда мне привезли ребенка, я передала в благодарность, будучи в состоянии аффекта, свое кольцо Cartier. Если Александр Яковлевич действительно неоднократно упоминал эту историю и помнит, что я была бы ему признательна, если он вернет мне это кольцо», — поделилась Юлия.

Киселева также оценила стоимость украшения: «Дело в том, что кольцо я передавала через чужого человека, который привез мне ребенка. В 20-летнем возрасте можно сделать опрометчивый шаг и в качестве благодарности отдать кольцо стоимостью в 10 тысяч долларов».

Ранее отец Децла заявлял, что не собирается иметь с избранницей сына ничего общего, и даже обвинял Юлию в смерти музыканта. Известно, что Толмацкий был изначально против их брака.

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      Андрей Шеньшаков
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