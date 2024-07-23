Бизнес
ВсеБизнесМировой бизнесДеловой климатФинансы компанийАвтобизнес
23:50, 23 июля 2024Бизнес

Муж владелицы Wildberries заявил о попавшей в сети манипуляций жене

Муж владелицы Wildberries Бакальчук заявил, что его женой манипулируют
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Муж владелицы Wildberries Владислав Бакальчук считает, что его женой Татьяной Бакальчук манипулируют. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Сооснователь маркетплейса Wildberries, которому принадлежит 1 процент компании, уточнил, что супруга ушла из дома еще в апреле. По его словам, летом 2023 года его отстранили от работы в компании. Объединение маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ с ним никто не обсуждал.

Бакальчук обвинил в сложившейся ситуации братьев Левана и Роберта Мирзоян (им принадлежит компания Russ). По словам Бакальчука, братья предложили ему и его жене по 10 процентов акций в новой объединенной компании. По мнению Владислава Бакальчука, его супруга попала в сети манипуляций.

«Я считаю, что это решение Левана Мирзояна, который подчинил Татьяну и манипулирует ею. Цель — это заработать деньги, заработок», — подчеркнул Бакальчук.

Ранее Татьяна Бакальчук рассказала о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сооснователь Wildberries заявил об отстранении от управления компанией

      Украинка предложила изымать и продавать недвижимость России в Берлине

      Россия заявила о политических методах борьбы Запада в атомной энергетике

      На Украине сообщили о масштабном пожаре с угрозой детонации взрывоопасных предметов

      Госдума приняла закон по реализации налоговой политики России

      В Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство

      Раскрыты два варианта заморозки активов России в ЕС

      «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой

      В Белгородской области беспилотник врезался в многоквартирный дом

      Россиянки массово скупают фальшивые тесты на беременность и проверяют мужчин. Почему это очень плохая идея?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше