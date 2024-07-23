Муж владелицы Wildberries заявил о попавшей в сети манипуляций жене

Муж владелицы Wildberries Бакальчук заявил, что его женой манипулируют

Муж владелицы Wildberries Владислав Бакальчук считает, что его женой Татьяной Бакальчук манипулируют. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Сооснователь маркетплейса Wildberries, которому принадлежит 1 процент компании, уточнил, что супруга ушла из дома еще в апреле. По его словам, летом 2023 года его отстранили от работы в компании. Объединение маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ с ним никто не обсуждал.

Бакальчук обвинил в сложившейся ситуации братьев Левана и Роберта Мирзоян (им принадлежит компания Russ). По словам Бакальчука, братья предложили ему и его жене по 10 процентов акций в новой объединенной компании. По мнению Владислава Бакальчука, его супруга попала в сети манипуляций.

«Я считаю, что это решение Левана Мирзояна, который подчинил Татьяну и манипулирует ею. Цель — это заработать деньги, заработок», — подчеркнул Бакальчук.

Ранее Татьяна Бакальчук рассказала о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом.