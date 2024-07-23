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15:20, 23 июля 2024Наука и техника

Внедренная в России СКВП обнаружит маловысотные крылатые ракеты

ЦКБА: СКВП сможет обнаруживать крылатые ракеты на малой высоте

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Внедренная в России система контроля воздушного пространства (СКВП) сможет обнаружить перемещающиеся на малой высоте крылатые ракеты, заявил ТАСС представитель Центрального конструкторского бюро аппаратостроения (ЦКБА).

Журналист агентства задал вопрос представителю ЦКБА о возможности СКВП обнаруживать цели в виде маловысотных крылатых ракет. «Распознает цели, летящие даже с минимальными радиальными скоростями от десяти метров в секунду», — заявил собеседник.

В июне портал IZ.RU сообщил, что в Подмосковье запустили работу уникальной СКВП, которая умеет обнаруживать в воздухе не только самолеты и вертолеты, но также мини- и микродроны на предельно малых высотах и наводить на них системы противовоздушной обороны (ПВО) и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ликвидации.

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      Иван Потапов
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