Во Франции отреагировали на решение не пустить российский фрегат в порт

«Mor Glaz»: отказ российскому фрегату во входе в порты показал слабость Франции

Отказ пустить российский фрегат «Штандарт» в порт Бреста показал слабость властей Франции. Так на решение Парижа отреагировал глава ассоциации помощи морякам «Mor Glaz» Жан-Поль Элькан в беседе с РИА Новости.

«Сегодня вместо нас все решает Евросоюз. Это ухудшилось с начала конфликта на Украине. Эта ситуация вновь показала всю слабость Франции. Мы осуждаем декрет префекта Финистера, который не должен был идти на поводу у Брюсселя», — сказал Элькан.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Штандарт» попал под санкции Европейского союза (ЕС) с подачи проукраинских активистов, пожаловавшихся на отказ убрать российский флаг с судна. Из-за ограничений фрегат не смог принять участие в фестивале парусных исторических кораблей во Франции. Судно регулярно присутствовало на мероприятии начиная с 2000 года.