Общая компания Russ и Wildberries выполнит обязательства маркетплейса

Компания «РВБ» возьмет на себя обязательства юрлица Wildberries перед партнерами

ООО «РВБ», общая компания маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, возьмет на себя и выполнит обязательства юридического лица Wildberries перед партнерами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«В ближайшее время ООО "РВБ" примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз". Информация об этом внесена в оферту для продавцов», — указали в компании.

Она будет оказывать те же самые услуги для продавцов по логистике и хранению товаров.

Ранее сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал о попытке рейдерского захвата бизнеса. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию и заявила, что разводится с мужем.