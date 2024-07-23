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23:00, 23 июля 2024Экономика

Общая компания Russ и Wildberries выполнит обязательства маркетплейса

Компания «РВБ» возьмет на себя обязательства юрлица Wildberries перед партнерами

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

ООО «РВБ», общая компания маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, возьмет на себя и выполнит обязательства юридического лица Wildberries перед партнерами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«В ближайшее время ООО "РВБ" примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО "Вайлдберриз". Информация об этом внесена в оферту для продавцов», — указали в компании.

Она будет оказывать те же самые услуги для продавцов по логистике и хранению товаров.

Ранее сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал о попытке рейдерского захвата бизнеса. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию и заявила, что разводится с мужем.

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      Марина Совина
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