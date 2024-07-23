Заблудившийся в тайге россиянин три дня бродил босиком по лесной чаще и нашел спиртзавод

В Сибири мужчина потерялся в лесу, он три дня ходил по чаще босиком

Житель Иланского района Красноярского края заблудился в тайге и три дня бродил по лесной чаще. Спастись ему удалось благодаря найденному укрытию, сообщает Telegram-канал «Борус.Люди».

Работник лесничества пропал 19 июля в районе села Кучердаевка. Поиски мужчины начались только через два дня. Искавшие россиянина местные жители обратили внимание на следы босых человеческих ног и рядом с ними — следы взрослого медведя с медвежонком.

Лесничего нашли вечером 22 июля — он прятался в заброшенном здании спиртзавода в десяти километрах от Кучердаевки. За время, проведенное в лесу, мужчина не пострадал. Объяснить, почему он ходил по лесу босиком, он не смог.

Ранее похожий случай произошел в Якутии, где мужчина провел в лесу десять дней. Он пил воду из луж и добывал ее из мха, пока не нашел противопожарную преграду. Пойду вдоль нее, он вышел к разбитому людьми лагерю.