Задержание ФСБ готовивших теракт в мечети в Белгороде жителей Мариуполя попало на видео

ФСБ показала на видео жителей Мариуполя, готовивших теракт в мечети в Белгороде

ФСБ показала видео с двумя жителями Мариуполя, готовившими теракт в мечети в Белгороде. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах граждан России задерживают: их кладут лицом в пол и надевают на них наручники. В квартире мужчин проходят обыски. Задержанные дают признательные указания. Один из них заявляет, что целью преступления было «столкнуть мусульман и христиан в России».

По версии следствия, в июне сотрудники украинских спецслужб завербовали обвиняемых через мессенджер. Им дали указание выехать в Белгород и поджечь городскую мечеть. За это мужчинам пообещали деньги. Следователи возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).