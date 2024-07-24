Актриса из «Склифосовского» рассказала об эвакуации из Киева после начала СВО

Актриса Низовская: после начала СВО в Киеве объявили охоту на россиян

Актриса из сериалов «Склифосовский», «Солдаты», «Кухня» и звезда фильма «Свидетель» Серафима Низовская рассказала об эвакуации из Киева после начала специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит издание «Абзац».

«У нас там было несколько российских артистов из разных проектов, и мы застряли. Должна была быть смена. Мне позвонили и сказали, что все отменяется. Было непонятно, вернусь или не вернусь», — вспомнила актриса.

По словам Низовской, после начало СВО в Киеве началась «охота на россиян». Актриса рассказала, что Служба безопасности Украины начала наводить справки, в каких домах проживают иностранцы. «Из дома не выйти. Продукты тебе боятся везти, потому что ты русский. Продюсер проекта тут же куда-то уезжает и вообще пропадает с радара. Это как евреи с желтой звездой», — заявила она.

Она отметила, что ей удалось покинуть Украину через девять дней после начала СВО. Она смогла выехать в Кишинев на автобусе, предоставленным Израилем. «Была работа русских, греков и евреев», — пояснила Низовская.

Ранее переехавшая в Россию украинская певица Таисия Повалий пожаловалась на травлю со стороны киевских властей.