Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:38, 24 июля 2024Культура

Актриса из «Склифосовского» рассказала об эвакуации из Киева после начала СВО

Актриса Низовская: после начала СВО в Киеве объявили охоту на россиян

Кадр: фильм «Дама с собачкой»

Актриса из сериалов «Склифосовский», «Солдаты», «Кухня» и звезда фильма «Свидетель» Серафима Низовская рассказала об эвакуации из Киева после начала специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит издание «Абзац».

«У нас там было несколько российских артистов из разных проектов, и мы застряли. Должна была быть смена. Мне позвонили и сказали, что все отменяется. Было непонятно, вернусь или не вернусь», — вспомнила актриса.

По словам Низовской, после начало СВО в Киеве началась «охота на россиян». Актриса рассказала, что Служба безопасности Украины начала наводить справки, в каких домах проживают иностранцы. «Из дома не выйти. Продукты тебе боятся везти, потому что ты русский. Продюсер проекта тут же куда-то уезжает и вообще пропадает с радара. Это как евреи с желтой звездой», — заявила она.

Она отметила, что ей удалось покинуть Украину через девять дней после начала СВО. Она смогла выехать в Кишинев на автобусе, предоставленным Израилем. «Была работа русских, греков и евреев», — пояснила Низовская.

Ранее переехавшая в Россию украинская певица Таисия Повалий пожаловалась на травлю со стороны киевских властей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские семьи 20 лет жаловались, что им не хватает денег на еду. Теперь таких семей не осталось

      Один традиционно мужской вид обуви вновь станет трендом у женщин

      Посол Израиля сравнила угрозу войны с Ливаном с 85-й из 90 минут футбольного матча

      Санду обвинили во втягивании Молдавии в войну на стороне НАТО

      На Украине объяснили слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

      Прибыль второй по величине газовой компании России рухнула

      На Украине рассказали о попадании ВСУ в котел на покровском направлении

      Появились кадры авиаудара ВС России по пункту временной дислокации ВСУ

      Двое россиян повторили за депутатом Госдумы и были избиты мигрантами

      Кремль назвал один из главных приоритетов работы Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше