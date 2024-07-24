Азербайджан заявил о готовности к переговорам с Арменией в России

МИД Азербайджана: Баку всегда был готов к переговорам с Арменией в России

Азербайджан всегда был готов к переговорам с Арменией в России. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

Гаджизаде прокомментировал предложение России предоставить площадку для проведения переговоров. Он подчеркнул, что Баку всегда готов рассмотреть предложение Москвы.

«Азербайджанская сторона всегда была готова к переговорам с армянской стороной в России и на других площадках», — подчеркнул дипломат.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко и его азербайджанский коллега Самир Шарифов обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Стороны затронули проблематику Евросоюза и НАТО, а также деятельности других международных организаций в регионе.