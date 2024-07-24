Бизнес-центр «ЗИЛ» в Москве передали на хранение государству

Бизнес-центр экс-владельца банка «Югра» передали на ответственное хранение РФ

Бизнес-центр «ЗИЛ», расположенный на Автозаводской улице в Москве и принадлежащий экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передан на ответственное хранение государству, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что приставы пришли в здание, осмотрели его и подписали документы об изъятии в рамках принудительного исполнения решения суда.

Ранее у банкира, приговоренного к девяти годам колонии по статье о растрате 23,6 миллиарда рублей, изъяли бизнес-центр «Агат», который также расположен в столице.

Хотина осудили в марте, а в следующем месяце ФССП подала к нему 13 исков о взыскании имущества, касающихся полутора миллионов квадратных метров офисов и торговых помещений в Москве.

В начале июня также стало известно, что суд взыскал с бывшего владельца банка «Югра» и лиц, признанных судом его сообщниками, 17 миллиардов рублей в счет погашения ущерба вкладчикам.