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17:23, 24 июля 2024Экономика

Бизнес-центр «ЗИЛ» в Москве передали на хранение государству

Бизнес-центр экс-владельца банка «Югра» передали на ответственное хранение РФ

Кадр: Пресс-служба ФССП / РБК

Бизнес-центр «ЗИЛ», расположенный на Автозаводской улице в Москве и принадлежащий экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, передан на ответственное хранение государству, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что приставы пришли в здание, осмотрели его и подписали документы об изъятии в рамках принудительного исполнения решения суда.

Ранее у банкира, приговоренного к девяти годам колонии по статье о растрате 23,6 миллиарда рублей, изъяли бизнес-центр «Агат», который также расположен в столице.

Хотина осудили в марте, а в следующем месяце ФССП подала к нему 13 исков о взыскании имущества, касающихся полутора миллионов квадратных метров офисов и торговых помещений в Москве.

В начале июня также стало известно, что суд взыскал с бывшего владельца банка «Югра» и лиц, признанных судом его сообщниками, 17 миллиардов рублей в счет погашения ущерба вкладчикам.

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      Дмитрий Воронин
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