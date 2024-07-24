Болельщики сорвали футбольный матч с помощью рыбных котлет

В Норвегии болельщики закидали футбольное поле рыбными котлетами и сорвали матч

В Норвегии болельщики закидали футбольное поле рыбными котлетами в знак протеста и сорвали матч. Об этом сообщает Reuters.

С самого начала игры местных команд «Русенборг» и «Лиллестрем» зрители стали бросать на поле рыбные котлеты. Так они протестовали против VAR — видеопомощника арбитров. Через пару минут судья приостановил матч и увел игроков в раздевалку.

Вскоре футболисты вернулись на поле, но болельщики не остановились. Вместо котлет они начали бросать с трибун теннисные мячи и дымовые шашки. Через полчаса судья окончательно остановил игру. Счет так и остался 0:0.

VAR давно вызывает недовольство футбольных фан-клубов в Норвегии. Болельщики утверждают, что эта система увеличивает время, за которое судьи принимают решения, что портит удовольствие от игры.

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