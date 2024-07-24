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18:34, 24 июля 2024Из жизни

Болельщики сорвали футбольный матч с помощью рыбных котлет

В Норвегии болельщики закидали футбольное поле рыбными котлетами и сорвали матч

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Норвегии болельщики закидали футбольное поле рыбными котлетами в знак протеста и сорвали матч. Об этом сообщает Reuters.

С самого начала игры местных команд «Русенборг» и «Лиллестрем» зрители стали бросать на поле рыбные котлеты. Так они протестовали против VAR — видеопомощника арбитров. Через пару минут судья приостановил матч и увел игроков в раздевалку.

Вскоре футболисты вернулись на поле, но болельщики не остановились. Вместо котлет они начали бросать с трибун теннисные мячи и дымовые шашки. Через полчаса судья окончательно остановил игру. Счет так и остался 0:0.

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VAR давно вызывает недовольство футбольных фан-клубов в Норвегии. Болельщики утверждают, что эта система увеличивает время, за которое судьи принимают решения, что портит удовольствие от игры.

Ранее сообщалось, что женщина из Аргентины уличила бойфренда в измене и в отместку решила отдать его вещи незнакомцам. Так мужчина лишился джерси с автографом Лионеля Месси.

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      Юлия Юткина
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