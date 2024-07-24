Болгария предложила помочь Венгрии на фоне остановки транзита нефти из России

МИД Венгрии: Болгария предложила помощь на фоне остановки транзита нефти из РФ

Болгария предложила Венгрии помощь на фоне остановки транзита нефти из России через Украину вследствие блокировки Киевом трубопроводных поставок. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Болгария как настоящий друг и надежная страна транзита помогает обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии», — написал министр, добавив, что Будапешту «предложили помощь в решении трудностей, вызванных запретом на транзит».

При этом дипломат не уточнил, в чем именно заключается помощь болгарской стороны.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия собирается блокировать помощь Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы с приостановкой Киевом транзита нефти российской компании «Лукойл».

Украина включила «Лукойл» в расширенный санкционный список в июне. После такого решения российская компания потеряла возможность поставлять сырье по нефтепроводу «Дружба».