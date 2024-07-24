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13:45, 24 июля 2024Мир

Болгария предложила помочь Венгрии на фоне остановки транзита нефти из России

МИД Венгрии: Болгария предложила помощь на фоне остановки транзита нефти из РФ
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Болгария предложила Венгрии помощь на фоне остановки транзита нефти из России через Украину вследствие блокировки Киевом трубопроводных поставок. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Болгария как настоящий друг и надежная страна транзита помогает обеспечить безопасность энергоснабжения Венгрии», — написал министр, добавив, что Будапешту «предложили помощь в решении трудностей, вызванных запретом на транзит».

При этом дипломат не уточнил, в чем именно заключается помощь болгарской стороны.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия собирается блокировать помощь Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы с приостановкой Киевом транзита нефти российской компании «Лукойл».

Украина включила «Лукойл» в расширенный санкционный список в июне. После такого решения российская компания потеряла возможность поставлять сырье по нефтепроводу «Дружба».

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      Глеб Бажуткин
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