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16:45, 24 июля 2024Из жизни

Бородавочники сбежали от нерасторопных львиц и попали на видео

В Национальном парке Крюгера в ЮАР группа бородавочников спаслась от львиц

В ЮАР засняли, как в Национальном парке Крюгера группа из шести бородавочников в последний момент заметила львиц и сумела сбежать от них. Видео опубликовал официальный канал парка в YouTube.

В объектив камеры попал момент, когда шестеро молодых бородавочников бежали по саванне, а за небольшими зарослями кустарника их поджидали две львицы. Найдя подходящий момент, дикие кошки бросились на добычу. Однако бородавочники мгновенно заметили угрозу, развернулись и стремительно убежали в противоположном направлении.

Один из поросят споткнулся, потерял ориентацию и даже случайно побежал навстречу львицам. Однако те не смогли воспользоваться даже этим моментом, и поросенок успешно догнал сородичей и спасся. В конце ролика видно, как оставшиеся ни с чем нерасторопные хищницы провожают взглядом несостоявшийся обед.

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В июне 2023 года сообщалось, что глупый лев в Марлот-Парк в ЮАР вмешался в охоту львиц и спас пойманного ими бородавочника. Происшествие снял на видео случайный свидетель.

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      Никита Савин
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