Депутат Рады Безуглая обвинила во лжи главкома ВСУ

Депутат Рады Безуглая: интервью Сырского в Guardian о культуре лжи

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, комментируя интервью главнокомандующего Вооруженными сила Украины (ВСУ) Александра Сырского The Guardian, обвинила его во лжи. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Интервью Сырского в Guardian — это не о культуре победы, а о культуре лжи. (...) Вместо объяснений он манипулирует, пафосно фотографируясь на ящиках для снарядов», — написала нардеп.

По ее словам, украинский главком способен только на симметричные ответы на поле боя, используя пехоту, и не планирует использовать современные разработки включая БПЛА.

«Сейчас у военных это интервью читают как черный юмор. Мне шлют мемы. Не может ими управлять тот, над которым смеются и у которого нулевое доверие. Кризис продолжается», — заключила Безуглая.

Ранее Сырский заявил, что без мобилизации Украина не сможет создавать новые бригады и резервы. Они необходимы, так как Россия умножает собственные сухопутные силы. Он также призвал живущих за границей украинцев приехать и вступить в ряды ВСУ.