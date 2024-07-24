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13:19, 24 июля 2024Бывший СССР

Экс-премьер Молдавии примет участие в выборах президента

Экс-премьер Молдавии Тарлев примет участие в выборах президента

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Экс-премьер-министр Молдавии, президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей страны Василий Тарлев примет участие в выборах главы государства в качестве независимого кандидата. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что принял предложение вернуться в политику от множества граждан, которые проживают в Молдавии и за ее пределами. Тарлев объявил о планах участвовать в президентской гонке и выборах во время брифинга.

Экс-премьер решил принять участие в качестве независимого кандидата, хотя является лидером партии «Будущее Молдовы». Он также призвал патриотов страны оставить все амбиции и объединиться. По его словам, Молдавия в опасности.

Ранее экс-премьер республики Владимир Филат заявил, что усилия госорганов Молдавии направлены на то, чтобы устранить возможных конкурентов действующего президента страны Майи Санду.

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      Кристина Есикова
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