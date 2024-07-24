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12:26, 24 июля 2024Экономика

Европейская страна признала отсутствие альтернативы поставкам российской нефти

Сийярто: у Венгрии нет инфраструктуры для замещения поставок российской нефти

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

У Венгрии нет инфраструктуры для замещения поставок нефти из России. Отсутствие альтернативы транзиту российских энергоресурсов через украинскую территорию признал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует Reuters.

В июле Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от «Лукойла» по трубопроводу «Дружба», после того как в прошлом месяце Украина ввела запрет на транзит ресурсов от «Лукойла».

«До тех пор пока этот вопрос не будет решен Украиной, все должны забыть о выплате компенсации в размере 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира (EPF) за поставки оружия», — пояснил Сийярто.

Дипломат европейской страны в беседе с журналистами пообещал, что Венгрия заблокирует возмещение средств Европейским союзом государствам-членам, предоставившим Украине боеприпасы, до тех пор, пока Киев не разрешит транзит нефти от российского «Лукойла».

«Чтобы покупать нефть или газ из разных источников, нужны трубы, развитая инфраструктура, и если ее нет и никто не помогает нам ее получить, (...) мы не сможем воспользоваться свободой, которую дает нам диверсификация», — пояснил Сийярто.

По данным Politico, Венгрии грозит топливно-энергетический кризис из-за решения Киева. Страна может столкнуться с резким ростом цен на энергоносители и дефицитом электроэнергии.

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