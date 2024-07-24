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17:04, 24 июля 2024Спорт

Фитнес-тренер посоветовал эффективное упражнение для проработки пресса

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Фитнес-тренер Роман Филиппенко посоветовал эффективное статическое упражнение для проработки мышц пресса. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист рекомендовал делать «уголок». Суть упражнения заключается в удержании положения тела, при котором угол между корпусом и поднятыми ногами составляет 90 градусов. Оно может выполняться сидя на ягодицах, в висе на турнике или на параллельных брусьях с опорой на предплечья.

Филиппенко отметил, что «уголок» включает различные группы мышц: прямые и косые мышцы живота, мышцы-стабилизаторы, глубокие мышцы брюшного пресса. Кроме того, при регулярном выполнении повышается гибкость связок и сухожилий.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач перечислила упражнения, которые помогут ускорить похудение. Она предложила делать приседания с махами, отжимания с усложнением и берпи.

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