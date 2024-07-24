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16:32, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Известный ведущий чуть не расплакался из-за отказа Байдена участвовать в выборах

Кадр: CNN

Политический обозреватель, ведущий телеканала CNN Вэн Джонс чуть не расплакался из-за новостей о том, что президент США Джо Байден отказывается от участия в предвыборной гонке. Фрагмент с реакцией журналиста доступен на YouTube.

Известный журналист признал, что нынешний президент США чувствует себя хуже, чем раньше. Джонс заявил, что Байден совершил правильный поступок, отказавшись от участия в президентской гонке. «Когда во время игры твоя рука устает, ты позволяешь кому-то другому сделать подачу за тебя. Это и сделал Джо Байден. Он сделал это для всех нас», — сказал он, сдерживая плач.

Ведущий также признался, что ничего не понимает в политике, но при этом испытывает теплые человеческие чувства к Байдену. «Я люблю этого человека, он мне небезразличен. Было трудно каждый день сидеть здесь и говорить о нем только как о проблеме для Демократической партии», — добавил он.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал идею выдвинуть в качестве кандидата от Демократической партии действующего вице-президента США Камалу Харрис. Американский лидер подчеркнул, что он не уйдет в отставку и сосредоточится на обязанностях главы государства до окончания президентского срока.

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